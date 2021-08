Profitez d’un vélo triporteur urbain et compact en installant l’AddBike+ sur votre vélo. Avec son système pendulaire unique et breveté Curve-Assist, (les roues se penchent sur les côtés durant les virages), votre vélo devient un cargo performant proposant une fluidité de conduite unique. C’est l’alternative économique parfaite pour obtenir un cargo dynamique.

Découvrez notre gamme de modules qui s’installent sur l’AddBike+ dédiés à une utilisation spécifique : transport d’enfants, de chiens, de charges… Les possibilités d’usages sont multiples et chacun peut trouver une solution à ses déplacements quotidiens. Choisissez votre module (Carry’Box Kid, Carry’Box et Carry’Dog) et faites de votre vélo un nouveau moyen de transport original, pratique et économique.

Facile à installer

En retirant la roue avant de votre vélo vous pourrez placer votre fourche sur le système Quick-Fix. Ensuite, il suffira simplement de placer le levier de frein sur le guidon du vélo (le freinage haute qualité de l’AddBike est déjà prêt à être utilisé, nul besoin de manipulations techniques). En fonction de votre choix, votre ancien levier de frein peut être déplacé ou retiré pour laisser la place au nouveau levier.

Système pratiquement universel

La grande compatibilité de l’AddBike+ permet de le monter sur quasiment tous les vélos disponibles sur le marché : urbains, VTC, VTT, électriques, pliants et 20 pouces ainsi qu’à fourche à axe traversant. Pratiquement tous les vélos peuvent devenir un triporteur !

Adapté à votre conduite

Transportez du poids, tout en ayant le dynamisme et l’agilité d’un vélo normal. Vous pourrez adapter la conduite en fonction de vos préférences. Parmi les paramètres à votre disposition : La position des roues de l’AddBike+ peut être modifiée (« à vide » ou « chargé ») afin de trouver les sensations adaptées à votre usage !

Facile à stationner

A l’aide d’une commande placée sur votre guidon, l’AddBike+ peut se stabiliser à l’arrêt. Cela permettra alors de faciliter le chargement et le déchargement ainsi que la montée et la descente !

Prise en main assistée

Il est possible de modifier la résistance du système pendulaire et de ses roues inclinables Curve-Assist : cela permettra de faciliter les premiers tours de roue pendant la phase de découverte de l’AddBike+.